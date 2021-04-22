Порту - Витория Гимарайнш (22.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
Дата публикации: 23-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Порту - Витория Гимарайнш, который состоялся 22 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Спортинг - Витория Гимарайнш (20.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
20 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
20 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Бенфика - Витория Гимарайнш прямая трансляция 14.07.2020
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра...
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра...
Бенфика - Витория Гимарайнш (05.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
5 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат...
5 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат...
Порту - Витория Гимарайнш 22 апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 22 Апреля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Примейра, 28-й тур Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш,...
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 22 Апреля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Примейра, 28-й тур Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш,...
Гимарайнш – Спортинг смотреть онлайн 04.06.2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур Начало 4 июня 2020г в 23:15 мск ...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур Начало 4 июня 2020г в 23:15 мск ...