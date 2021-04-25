Брага - Спортинг (25.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 26-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Брага - Спортинг, который состоялся 25 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть футбол онлайн Чемпионат Португалии 2009'10 / 17 тур / Брага - Спортинг

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...

Спортинг - Брага смотреть онлайн

Футбол. Чемпионат Португалии Смотреть онлайн Спортинг - Брага. Прямая видео трансляция матча Начало 09.01.2011 в 00:15... Футбол. Чемпионат Португалии Смотреть онлайн Спортинг - Брага. Прямая видео трансляция матча Начало 09.01.2011 в 00:15...

Спортинг - Брага запись матча 02.01.2021

2 января 2021

Футбол - Чемпионат Португалии... 2 января 2021Футбол - Чемпионат Португалии...

Фаренсе - Спортинг (16.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

16 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат... 16 Апреля 2021Футбол - Чемпионат...