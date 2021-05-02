Наполи - Кальяри (02.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 02-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Наполи - Кальяри, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 27-й тур / Наполи - Кальяри

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: русский, Арустамян,Пирожков... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: русский, Арустамян,Пирожков...

Чемпионат Италии 2012-13 / 14-й тур / Кальяри - Наполи

Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Нобель Арустамян Язык Комментария: Русский (Одноголосый)... Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Нобель Арустамян Язык Комментария: Русский (Одноголосый)...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 27 тур: Наполи - Кальяри прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии | 29-й тур Смотреть онлайн Наполи - Кальяри | Прямая видео трансляция матча Начало 09.03.2012 в 23:45... Футбол | Чемпионат Италии | 29-й тур Смотреть онлайн Наполи - Кальяри | Прямая видео трансляция матча Начало 09.03.2012 в 23:45...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 14 тур: Кальяри – Наполи прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 14-й тур Смотреть онлайн Кальяри – Наполи | Прямая видео трансляция матча Начало 26.11.2012 в 22:00... Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 14-й тур Смотреть онлайн Кальяри – Наполи | Прямая видео трансляция матча Начало 26.11.2012 в 22:00...