Герта - Фрайбург (06.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21 Дата публикации: 06-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Герта - Фрайбург, который состоялся 6 Мая 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Фрайбург - Унион (20.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

20 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 20 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Вердер - Фрайбург (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

13 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 13 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Майнц - Герта (03.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

3 Мая 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 3 Мая 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Байер - Фрайбург (28.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

28 Февраля 2021

Футбол - Немецкая... 28 Февраля 2021Футбол - Немецкая...