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Манчестер Сити - Челси (08.05.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

Дата публикации: 08-05-2021

Манчестер Сити - Челси АПЛ 08.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Челси, который состоялся 8 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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