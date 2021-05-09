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Вильярреал - Сельта (09.05.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

Дата публикации: 09-05-2021

Вильярреал - Сельта Ла Лига 09.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вильярреал - Сельта, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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