Про футбол Digital | Эфир от 09.05.2021 Дата публикации: 10-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись передачи "Про футбол Digital", эфир которой состоялся 09 мая 2021 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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