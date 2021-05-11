  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Наполи - Удинезе (11.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 12-05-2021

Наполи - Удинезе Серия А 11.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Наполи - Удинезе, который состоялся 11 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 28-й тур / Удинезе - Наполи
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 28-й тур / Удинезе - Наполи
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский (Черданцев)...
  • Cмотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 9-й тур / Наполи – Удинезе
    Cмотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 9-й тур / Наполи – Удинезе
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 7-й тур / Наполи - Удинезе
    Чемпионат Италии 2012-13 / 7-й тур / Наполи - Удинезе
    Дата: 07.10.2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: русский, Павел Занозин...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 26-й тур / Удинезе — Наполи
    Чемпионат Италии 2012-13 / 26-й тур / Удинезе — Наполи
    25 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Александр Шмурнов...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 26 тур: Удинезе – Наполи прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 26 тур: Удинезе – Наполи прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 26-й тур Смотреть онлайн Удинезе – Наполи | Прямая видео трансляция матча Начало 25.02.2013 в 22:00...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close