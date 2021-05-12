Кальяри - Фиорентина (12.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 12-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Кальяри - Фиорентина, который состоялся 12 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2010-11 / Фиорентина - Кальяри / 15-й тур

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Фиорентина - Кальяри Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Савин... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Фиорентина - Кальяри Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Савин...

Фиорентина - Кальяри обзор матча (26.04.2015)

26 апреля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ... 26 апреля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...

Фиорентина - Кальяри - Онлайн видео трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | 03-й тур Смотреть онлайн Фиорентина - Кальяри | Прямая видео трансляция матча Начало 15.09.2013... Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | 03-й тур Смотреть онлайн Фиорентина - Кальяри | Прямая видео трансляция матча Начало 15.09.2013...

Чемпионат Италии 2012-13 / 2-й тур / Наполи - Фиорентина

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский...