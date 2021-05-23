Торино - Беневенто (23.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 24-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Торино - Беневенто, который состоялся 23 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 38-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
Беневенто - Торино запись матча 22.01.2021
22 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
22 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Беневенто - Торино 22.01.2021 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Торино - Беневенто 23 Мая обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/2021 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/2021 | Видео...