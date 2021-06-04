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Фарерские острова - Исландия (04.06.2021) | Товарищеский матч 2021

Дата публикации: 04-06-2021

Фарерские острова - Исландия ТМ-2021 04.06.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Фарерские острова - Исландия, который состоялся 4 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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