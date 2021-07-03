Украина - Англия (03.07.2021) | Чемпионат Европы 2020
Дата публикации: 03-07-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Украина - Англия, который состоялся 3 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) | Группа B | 2-й тур | Украина - Англия
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:54:52+00:49:13 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский, Д.Джулай...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:54:52+00:49:13 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский, Д.Джулай...
Чемпионат Европы 2012 / Группа D / 3-й тур / Англия - Украина
Вид спорта: Футбол Участники: Англия - Украина Дата/Год выпуска: 19/06/2012 Язык комментариев: Русский (Роман Трушечкин)...
Вид спорта: Футбол Участники: Англия - Украина Дата/Год выпуска: 19/06/2012 Язык комментариев: Русский (Роман Трушечкин)...
УЕФА может расширить заявки команд на Евро-2020 до 25
УЕФА может расширить заявочные листы команд-участников Евро-2020 до 25 футболистов. Ранее сборные заявляли на чемпионат Европы по 23 игрока, но...
УЕФА может расширить заявочные листы команд-участников Евро-2020 до 25 футболистов. Ранее сборные заявляли на чемпионат Европы по 23 игрока, но...
Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2012: Англия – Украина прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Европы 2012 Смотреть онлайн Англия – Украина | Прямая видео трансляция матча Начало 19.06.2012 в 22:45...
Футбол | Чемпионат Европы 2012 Смотреть онлайн Англия – Украина | Прямая видео трансляция матча Начало 19.06.2012 в 22:45...
Украина - Англия 3 Июля обзор матча
Футбол | Чемпионат Европы 2020 | Видео...
Футбол | Чемпионат Европы 2020 | Видео...