Верес - Колос (24.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022 Дата публикации: 24-07-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Верес - Колос, который состоялся 24 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Львов - Мариуполь (23.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

23 Июля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 23 Июля 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Львов - Мариуполь 23 Июля обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2021/2022 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2021/2022 | Видео...

Верес - Заря (03.03.2021) | Кубок Украины 2020/21

3 Марта 2021

Футбол - Кубок Украины 2020/21... 3 Марта 2021Футбол - Кубок Украины 2020/21...

Десна - Колос (01.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

1 Мая 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 1 Мая 2021Футбол - Чемпионат Украины...