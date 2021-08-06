Мексика - Япония (06.08.2021) | Олимпийские игры 2020 Дата публикации: 06-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Мексика - Япония, который состоялся 6 Августа 2021 года, в рамках турнира: Олимпийские игры 2020, Матч за 3-е место. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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