Аталанта - Сассуоло (21.06.2020) | Итальянская Серия А 2019/20
Дата публикации: 21-06-2020 | Категория: news, Италия.Lega Calcio
Предлагаем вашему вниманию запись матча Аталанта - Сассуоло, который состоялся 21 июня 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..
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