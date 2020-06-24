Ньюкасл - Астон Вилла (24.06.2020) | Английская Премьер Лига 2019/20
Дата публикации: 25-06-2020 | Категория: news, Англия.The FA Premier League
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ньюкасл - Астон Вилла, который состоялся 24 июня 2020 года, в рамках турнира: Английская Премьер Лига 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..
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