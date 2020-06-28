  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Десна – Динамо Киев (28.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20

Дата публикации: 28-06-2020 | Категория: news, Украина.Премьер Лига

Десна – Динамо Киев

Предлагаем вашему вниманию запись матча Десна – Динамо Киев, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Украинская Премьер Лига 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

Похожие новости:

  • Десна – Динамо Киев обзор матча (28.06.2020)
    Десна – Динамо Киев обзор матча (28.06.2020)
    Десна &ndash; Динамо Киев 28 июня 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20...
  • Динамо Киев – Александрия смотреть онлайн 07.06.2020
    Динамо Киев – Александрия смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур Начало 7 июня 2020г в 17:00 мск ...
  • Динамо Киев - Десна обзор матча (15.03.2020)
    Динамо Киев - Десна обзор матча (15.03.2020)
     Динамо Киев - Десна 15 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур...
  • Десна - Динамо Киев обзор матча (15.12.2019)
    Десна - Динамо Киев обзор матча (15.12.2019)
    Десна - Динамо Киев 15 декабря 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 18-й тур...
  • Десна - Динамо Киев обзор матча (02.03.2019)
    Десна - Динамо Киев обзор матча (02.03.2019)
    2 марта 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2018/19 | 20-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close