Про футбол | Эфир от 28.06.2020
Дата публикации: 29-06-2020 | Категория: news, Украина.Премьер Лига
Предлагаем вашему вниманию запись передачи "Про футбол", эфир которой состоялся 28 июня 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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