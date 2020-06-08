Обзор матчей 28-го тура Португальской Примейры 2019/20

Предлагаем вашему вниманию запись передачи "Обзор матчей 28-го тура Португальской Примейры", эфир которой состоялся 29 июня 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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