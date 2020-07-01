Сочи – Динамо Москва (01.07.2020) | Российская Премьер Лига 2019/20 Россия.Премьер Лига Дата публикации: Сегодня, 00:08 | Категория: news

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сочи – Динамо Москва, который состоялся 1 июля 2020 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

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