  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«8-16» Трансляция от 01.07.2020

Дата публикации: Сегодня, 02:06 | Категория: news, Россия.Премьер Лига

8-16

Предлагаем вашему вниманию запись передачи «8-16», эфир которой состоялся 01 июля 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Российская премьер лига возобновится с 21 июня 2020 года
    Российская премьер лига возобновится с 21 июня 2020 года
    На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон Тинькофф РПЛ 2019/20 с 21 июня 2020 года.  Структура календаря возобновляемого...
  • UEFA перенес чемпионат Европы-2020 на год
    UEFA перенес чемпионат Европы-2020 на год
    Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен...
  • Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020
    Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020
    Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на будущее. Напомним, вторую половину сезона 28-летний футболист...
  • Чемпионат России 2019-2020 / Обзор 03-ого тура
    Чемпионат России 2019-2020 / Обзор 03-ого тура
    30 июля 2019 
    Футбол -...
  • Чемпионат России 2019-2020 / Обзор 01-ого тура
    Чемпионат России 2019-2020 / Обзор 01-ого тура
    16 июля 2019 
    Футбол -...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close