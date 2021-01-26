  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Боавишта - Спортинг запись матча 26.01.2021

Дата публикации: 27-01-2021 | Категория: news / Другие национальные чемпионаты и кубки

Боавишта - Спортинг Примейра 26.01.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Боавишта - Спортинг, который состоялся 26 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Спортинг - Риу Аве запись матча 15.01.2021
    Спортинг - Риу Аве запись матча 15.01.2021
    15 января 2021
    Футбол - Чемпионат...
  • Спортинг - Брага запись матча 02.01.2021
    Спортинг - Брага запись матча 02.01.2021
    2 января 2021
    Футбол - Чемпионат Португалии...
  • Насьонал - Спортинг запись матча 08.01.2021
    Насьонал - Спортинг запись матча 08.01.2021
    8 января 2021
    Футбол - Чемпионат Португалии...
  • Брага – Боавишта смотреть онлайн 13 июня 2020
    Брага – Боавишта смотреть онлайн 13 июня 2020
    Футбол |  Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур Начало 13 июня  2020г в 23:00 мск...
  • Порту - Боавишта смотреть онлайн 23 июня 2020
    Порту - Боавишта смотреть онлайн 23 июня 2020
    Футбол |  Чемпионат Португалии  2019/20 | 28-й тур Начало 23 июня  2020г в 23:15 мск...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close