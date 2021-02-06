  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ювентус - Рома (06.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 06-02-2021

Ювентус - Рома Серия А 06.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ювентус - Рома, который состоялся 6 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 21-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Чемпионат Италии 2012-13 / 25-й тур / Рома - Ювентус
    Чемпионат Италии 2012-13 / 25-й тур / Рома - Ювентус
    16 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Георгий Черданцев и Дмитрий Шнякин...
  • «Рома» бьет «Ювентус» и выходит в полуфинал Кубка Италии
    «Рома» бьет «Ювентус» и выходит в полуфинал Кубка Италии
    Четвертьфинальный матч Кубка Италии между «Ромой и «Ювентусом» завершился в пользу столичного клуба. Руди Гарсия, в отличие от...
  • Интер - Ювентус (02.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
    Интер - Ювентус (02.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
    2 Февраля 2021
    Футбол - Кубок Италии 2020/21...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 25 тур: Рома - Ювентус прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 25 тур: Рома - Ювентус прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 25-й тур Смотреть онлайн Рома - Ювентус | Прямая видео трансляция матча Начало 16.02.2013 в 23:45...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 34 тур: Ювентус – Рома прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 34 тур: Ювентус – Рома прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии | 34-й тур Смотреть онлайн Ювентус – Рома | Прямая видео трансляция матча Начало 22.04.2012 в 22:45...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close