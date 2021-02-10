Кан - ПСЖ (10.02.2021) | Кубок Франции 2020/21
Дата публикации: 11-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Кан - ПСЖ, который состоялся 10 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/21, 1/32 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Кан - ПСЖ смотреть онлайн 10.02.2021
Стадион: Мишель д'Орнано (Кан, Франция), вместимость: 21500 10 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала...
Стадион: Мишель д'Орнано (Кан, Франция), вместимость: 21500 10 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала...