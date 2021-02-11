Сошо - Сент-Этьен (11.02.2021) | Кубок Франции 2020/21
Дата публикации: 12-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Сошо - Сент-Этьен, который состоялся 11 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/21, 1/32 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Сошо - Сент-Этьен смотреть онлайн 11.02.2021
Стадион: Бональ (Монбельяр, Франция), вместимость: 20025 11 Февраля 2021, Четверг. 20:45 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала...
Стадион: Бональ (Монбельяр, Франция), вместимость: 20025 11 Февраля 2021, Четверг. 20:45 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала...
ПСЖ – Сент-Этьен запись матча 24.07.2020
24 июля 2020
Футбол - Кубок...
24 июля 2020
Футбол - Кубок...
Смотреть онлайн Чемпионат Франции 2010-11 / 21-й тур / Сент-Этьен – Тулуза
Год выпуска: 2011 Вид спорта: футбол Участники: Сент-Этьен – Тулуза Продолжительность: 1.40,38 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: футбол Участники: Сент-Этьен – Тулуза Продолжительность: 1.40,38 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
Смотреть онлайн Сент-Этьен - Лилль | Чемпионат Франции 2010-11 | 35-й тур
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, А.Шмурнов...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, А.Шмурнов...