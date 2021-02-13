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Хоккей: Швеция - Россия | Еврохоккейтур | Шведские игры | 13.02.2021

Дата публикации: 14-02-2021

Россия - Швеция 13.02.2021 Еврохоккейтур

Предлагаем вашему вниманию запись матча сборных комманд Швеция - Россия, который состоялся 13 февраля 2021 года, в рамках турнира: Еврохоккейтур 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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