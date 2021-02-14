Хетафе - Реал Сосьедад (14.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21 Дата публикации: 14-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Хетафе - Реал Сосьедад, который состоялся 14 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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