Славия - Лестер (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21
Дата публикации: 19-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Славия - Лестер, который состоялся 18 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Славия - Лестер 18.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Марко Гуида...
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Марко Гуида...
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