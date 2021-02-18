Славия - Лестер (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21 Дата публикации: 19-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Славия - Лестер, который состоялся 18 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Славия - Байер запись матча 29.10.2020

29 октября 2020

Футбол - Лига... 29 октября 2020Футбол - Лига...

Црвена Звезда - Милан (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21

18 Февраля 2020

Футбол - Лига Европы 2020/21... 18 Февраля 2020Футбол - Лига Европы 2020/21...

Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21

18 Февраля 2020

Футбол - Лига Европы 2020/21... 18 Февраля 2020Футбол - Лига Европы 2020/21...

Славия - Лестер 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Марко Гуида... Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Марко Гуида...