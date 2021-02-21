Милан - Интер (21.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 21-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Милан - Интер, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 26-й тур / Интер — Милан
24 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Георгий Черданцев...
24 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Георгий Черданцев...
Интер - Милан запись матча 26.01.2021
26 января 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
26 января 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
Интер - Ювентус (02.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
2 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
2 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
Ювентус - Интер (09.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
9 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
9 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
Финал Кубка Италии 2019/20 пройдёт на «Сан-Сиро»
Финал Кубка Италии в сезоне 2020/2021, вероятно, пройдёт на «Сан-Сиро». Отметим, что обычно финал турнира проходит в Риме на Олимпийском...
Финал Кубка Италии в сезоне 2020/2021, вероятно, пройдёт на «Сан-Сиро». Отметим, что обычно финал турнира проходит в Риме на Олимпийском...