Боруссия М - Манчестер Сити (24.02.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
Дата публикации: 25-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Боруссия М - Манчестер Сити, который состоялся 24 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Боруссия М - Манчестер Сити обзор матча (30.09.2015)
30 сентября 2015 | Лига Чемпионов 2015/2016 ...
30 сентября 2015 | Лига Чемпионов 2015/2016 ...
Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2012/13: Манчестер Сити – Боруссия Д прямая трансляция
Футбол | Лига Чемпионов | Групповой этап | 2й тур Смотреть онлайн Манчестер Сити – Боруссия Д | Прямая видео трансляция матча Начало 03.10.2012...
Футбол | Лига Чемпионов | Групповой этап | 2й тур Смотреть онлайн Манчестер Сити – Боруссия Д | Прямая видео трансляция матча Начало 03.10.2012...
«Манчестер Сити» допустили в Лигу Чемпионов
Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» по поводу решения УЕФА. В феврале УЕФА обвинил клуб в ряде серьёзных...
Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» по поводу решения УЕФА. В феврале УЕФА обвинил клуб в ряде серьёзных...
Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2012/13: Боруссия Д – Манчестер Сити прямая трансляция
Футбол | Лига Чемпионов 2012/13 | 6-й тур Смотреть онлайн Боруссия Д – Манчестер Сити | Прямая видео трансляция матча Начало 04.12.2012 в 23:45...
Футбол | Лига Чемпионов 2012/13 | 6-й тур Смотреть онлайн Боруссия Д – Манчестер Сити | Прямая видео трансляция матча Начало 04.12.2012 в 23:45...
«Манчестер Сити» интересуется Тюрамом
Маркус Тюрам, на данном этапе карьеры представляющий «Боруссию» из Менхенгладбаха, может перебраться на Туманный Альбион. Портал Goal.com...
Маркус Тюрам, на данном этапе карьеры представляющий «Боруссию» из Менхенгладбаха, может перебраться на Туманный Альбион. Портал Goal.com...