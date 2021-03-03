  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Верес - Заря (03.03.2021) | Кубок Украины 2020/21

Дата публикации: 03-03-2021

Верес - Заря Кубок Украины 03.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Верес - Заря, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Верес - Заря 03.03.2021 прямая трансляция
    Верес - Заря 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080 3 Марта 2021, Среда. 15:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала Главный судья: Максим Козыряцкий...
  • Десна - Заря запись матча 16.12.2020
    Десна - Заря запись матча 16.12.2020
    16 Декабря 2020
    Футбол - Кубок Украины...
  • Десна - Заря 16.12.2020 обзор матча
    Десна - Заря 16.12.2020 обзор матча
    Футбол | Кубок Украины 2020/21 | Видео...
  • Мариуполь - Заря (20.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    Мариуполь - Заря (20.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    20 Февраля 2020
    Футбол - Чемпионат Украины...
  • Смотреть онлайн Кубок Украины 1/4 финала: Заря – Металлург Дн прямая трансляция
    Смотреть онлайн Кубок Украины 1/4 финала: Заря – Металлург Дн прямая трансляция
    Футбол | Кубок Украины | 1/4 финала Смотреть онлайн Заря – Металлург Дн | Прямая видео трансляция матча Начало 11.04.2011 в 20:30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close