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Ингулец - Колос (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

Дата публикации: 07-03-2021

Ингулец - Колос УПЛ 07.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ингулец - Колос, который состоялся 7 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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