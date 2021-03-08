Рух Львов - Десна (08.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 08-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Рух Львов - Десна, который состоялся 8 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Десна - Рух Львов 27.09.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Десна - Львов 22.11.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Заря - Львов (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
7 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
7 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Десна - Львов запись матча 22.11.2020
22 ноября 2020
Футбол - ...
22 ноября 2020
Футбол - ...
Десна - Рух Львов запись матча 27.09.2020
27 сентября 2020
Футбол - ...
27 сентября 2020
Футбол - ...