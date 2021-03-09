Боруссия Д - Севилья (09.03.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
Дата публикации: 10-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Боруссия Д - Севилья, который состоялся 9 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/8 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Боруссия Д - Севилья 09.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 9 Марта 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов , 1/8 Финала. Ответный матч...
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 9 Марта 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов , 1/8 Финала. Ответный матч...
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