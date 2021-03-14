Парма - Рома (14.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 14-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Парма - Рома, который состоялся 14 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Чемпионат Италии 2012-2013 / 29 тур / Рома - Парма

17 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков... 17 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 29 тур: Рома - Парма прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 28-й тур Смотреть онлайн Рома - Парма | Прямая видео трансляция матча Начало 17.03.2013 в 23:45... Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 28-й тур Смотреть онлайн Рома - Парма | Прямая видео трансляция матча Начало 17.03.2013 в 23:45...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 24 тур: Рома – Парма прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии | 24-й тур Смотреть онлайн Рома – Парма | Прямая видео трансляция матча Начало 19.02.2012 в 18:00... Футбол | Чемпионат Италии | 24-й тур Смотреть онлайн Рома – Парма | Прямая видео трансляция матча Начало 19.02.2012 в 18:00...

Смотреть онлайн Парма – Рома прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии | 5-й тур Смотреть онлайн Парма – Рома | Прямая видео трансляция матча Начало 25.09.2011 в 22:45 ... Футбол | Чемпионат Италии | 5-й тур Смотреть онлайн Парма – Рома | Прямая видео трансляция матча Начало 25.09.2011 в 22:45 ...