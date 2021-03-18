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Вильярреал - Динамо Киев (18.03.2021) | Лига Европы 2020/21

Дата публикации: 19-03-2021

Вильярреал - Динамо Киев Лига Европы 18.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вильярреал - Динамо Киев, который состоялся 18 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/8 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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