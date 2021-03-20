Мариуполь - Минай (20.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 20-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Мариуполь - Минай, который состоялся 20 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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