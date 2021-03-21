Львов - Шахтёр (21.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 21-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Львов - Шахтёр, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Шахтёр - Рух Львов (21.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...
Рух Львов - Десна (08.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Львов - Шахтёр 21 марта обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Заря - Львов (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
7 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
7 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Динамо Киев - Рух Львов (21.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
21 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
21 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...