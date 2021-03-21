Львов - Шахтёр (21.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 21-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Львов - Шахтёр, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Шахтёр - Рух Львов (21.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

21 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Украины... 21 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Украины...

Рух Львов - Десна (08.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

8 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 8 Марта 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Львов - Шахтёр 21 марта обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...

Заря - Львов (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

7 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 7 Марта 2021Футбол - Чемпионат Украины...