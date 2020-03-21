Челси - Шеффилд Юнайтед (21.03.2021) | Кубок Англии 2020/21
Дата публикации: 21-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Челси - Шеффилд Юнайтед, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 21 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии , 1/4 Финала Главный судья: Эндрю...
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 21 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии , 1/4 Финала Главный судья: Эндрю...