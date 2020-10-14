Обзор матчей 1-го тура отбора к ЧМ-2022 Дата публикации: 25-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 01-го тура Отбора к Чемпионату Мира 2022 от 24 марта 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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