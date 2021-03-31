Дания - Россия (31.03.2021) | Молодежный Чемпионат Европы 2021 (U21) Дата публикации: 31-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Дания - Россия U21, который состоялся 31 Марта 2021 года, в рамках турнира: Молодежный Чемпионат Европы 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

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