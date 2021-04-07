Ювентус - Наполи 7 Апреля обзор матча Дата публикации: 07-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ювентус - Наполи, который состоялся 7 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Ювентус - Наполи (07.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

7 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 7 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Наполи - Ювентус обзор матча (26.09.2015)

26 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016... 26 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...

«Ювентус» договорился с Миликом. «Наполи» хочет включить в сделку Бернардески

Центрфорвард «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик находится в одном шаге от переезда в Турин. Как сообщает «La Gazzetta dello... Центрфорвард «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик находится в одном шаге от переезда в Турин. Как сообщает «La Gazzetta dello...

Чемпионат Италии 2012-13 / 8-й тур / Ювентус - Наполи

Вид спорта: Футбол Участники: Ювентус - Наполи Дата/Год выпуска: 2012 Язык комментариев: Русский (Черданцев и Шмурнов)... Вид спорта: Футбол Участники: Ювентус - Наполи Дата/Год выпуска: 2012 Язык комментариев: Русский (Черданцев и Шмурнов)...