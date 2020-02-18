Аякс - Рома 8 Апреля обзор матча
Дата публикации: 09-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Аякс - Рома, который состоялся 8 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/2021, 1/4 Финала, Первый матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Аякс - Рома (08.04.2021) | Лига Европы 2020/21
8 Апреля 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
8 Апреля 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Лилль - Аякс (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21
18 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
18 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Аякс - Лилль (25.02.2021) | Лига Европы 2020/21
25 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
25 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Аякс - Янг Бойз (11 марта 2021) | Лига Европы 2020/21
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Янг Бойз - Аякс (18.03.2021) | Лига Европы 2020/21
18 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
18 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...