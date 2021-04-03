Ред Стар - Лион 8 Апреля обзор матча Дата публикации: 08-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ред Стар - Лион, который состоялся 8 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/2021, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Стадион: Стад де Пари (Сент-Уэн, Франция), вместимость: 8000 8 Апреля 2021, Четверг. 20:00 МСК. Кубок Франции, 1/8 Финала Главный судья: Жером... Стадион: Стад де Пари (Сент-Уэн, Франция), вместимость: 8000 8 Апреля 2021, Четверг. 20:00 МСК. Кубок Франции, 1/8 Финала Главный судья: Жером...

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