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Ред Стар - Лион 8 Апреля обзор матча

Дата публикации: 08-04-2021

Ред Стар - Лион обзор 08.04.2021 Кубок Франции

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ред Стар - Лион, который состоялся 8 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/2021, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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