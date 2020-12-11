Беневенто - Сассуоло 12 Апреля обзор матча
Дата публикации: 13-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Беневенто - Сассуоло, который состоялся 12 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Сассуоло - Беневенто 11.12.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Беневенто - Парма (03.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
«Шахтер» может назначить главным тренером наставника «Сассуоло»
У руля донецкого «Шахтера» может оказаться наставник «Сассуоло». Информация об этом появилась на страницах портала Meta-ratings.com.ua. Сообщается,...
У руля донецкого «Шахтера» может оказаться наставник «Сассуоло». Информация об этом появилась на страницах портала Meta-ratings.com.ua. Сообщается,...
Сассуоло - Беневенто запись матча 11.12.2020
11 Декабря 2020
Футбол - ...
11 Декабря 2020
Футбол - ...