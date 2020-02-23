ПСЖ - Бавария 13 Апреля обзор матча
Дата публикации: 14-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке ПСЖ - Бавария, который состоялся 13 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/2021, 1/4 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Лацио - Бавария (23.02.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
23 Февраля 2020
Футбол - Лига Чемпионов...
23 Февраля 2020
Футбол - Лига Чемпионов...
Бавария - ПСЖ (07.04.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
7 Апреля 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
7 Апреля 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
Бавария - Лацио (17.03.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
17 Марта 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
17 Марта 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
Бавария - ПСЖ 7 Апреля обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2020/2021 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2020/2021 | Видео...
РБ Лейпциг - Бавария (03.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
3 Апреля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...