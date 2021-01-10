  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Челси - Манчестер Сити 17 Апреля обзор матча

Дата публикации: 17-04-2021

Челси - Манчестер Сити обзор 17.04.2021 Кубок Англии

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Челси - Манчестер Сити, который состоялся 17 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Челси - Манчестер Сити (17.04.2021) | Кубок Англии 2020/21
    Челси - Манчестер Сити (17.04.2021) | Кубок Англии 2020/21
    17 Апреля 2021
    Футбол - Кубок Англии 2020/21...
  • «Манчестер Сити» готов побороться с «Челси» за Чилуэлла
    «Манчестер Сити» готов побороться с «Челси» за Чилуэлла
    На левого защитника «Лестер Сити» Бенджамина Чилуэлла появился еще один претендент, об этом сообщает издание «The Telegraph»....
  • Экс-футболист "Челси" и "Манчестер Сити" завершил карьеру
    Экс-футболист "Челси" и "Манчестер Сити" завершил карьеру
    Шон Райт-Филипс известный по выступлениям за "Манчестер Сити", "Челси" и сборную Англии завершил карьеру футболиста, о чем стало известно Sky Sports....
  • Эвертон - Манчестер Сити (20.03.2021) | Кубок Англии 2020/21
    Эвертон - Манчестер Сити (20.03.2021) | Кубок Англии 2020/21
    20 Марта 2021
    Футбол - Кубок Англии 2020/21...
  • Манчестер Сити - Бирмингем Сити запись матча 10.01.2021
    Манчестер Сити - Бирмингем Сити запись матча 10.01.2021
    10 января 2021
    Футбол - Кубок Англии 2020/21...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close