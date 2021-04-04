Колос - Днепр-1 18 Апреля обзор матча Дата публикации: 18-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Колос - Днепр-1, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Колос - Днепр-1 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500 18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига , 22-й тур Главный судья: Максим... Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500 18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига , 22-й тур Главный судья: Максим...

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