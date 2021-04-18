Алавес - Уэска 18 Апреля обзор матча Дата публикации: 18-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Алавес - Уэска, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Алавес - Уэска 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 18 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 33-й тур Главный судья: Алехандро Хосе... Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 18 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 33-й тур Главный судья: Алехандро Хосе...