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Кадис - Сельта 18 Апреля обзор матча

Дата публикации: 18-04-2021

Кадис - Сельта обзор 18.04.2021 Ла Лига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кадис - Сельта, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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